«Цветущий папоротник» запечатлела фотоловушка Полистовского заповедника
Кадры с «цветущим папоротником» запечатлела фотоловушка на маршруте «Дорогою бобра» в Полистовском заповеднике. Фотография опубликована в официальной группе заповедника в социальной сети «ВКонтакте».
В сообществе также рассказали, что 15 июля в деревне Гоголево Локнянского района пройдёт купальский праздник. «На нём вы сможете попробовать себя в разнообразных мастер-классах, посетить планетарий, музей и церковь, сходить на деревенскую ярмарку, отведать наших угощений, ну и, конечно, найти свой цветущий папоротник!» - говорится в сообщении.
На мероприятии проведут экскурсии, концерт, также у гостей праздника будет возможность поиграть в народные игры, сплести венок и потанцевать у костра.
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