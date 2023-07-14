У предпринимательниц Псковской области появилась возможность вывести бизнес на новый уровень

13:52, 14 июля 2023, ПАИ

У предпринимательниц Псковской области появилась возможность вывести свой бизнес на новый уровень с помощью бесплатного федерального бизнес-акселератора Lady007, флагманского проекта Общероссийской общественной организации «Женщины бизнеса». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе центра «Мой бизнес».

Открытие проекта в Пскове состоится 26 июля, а обучение начнется 1 августа и продлится два месяца. Участие в акселераторе бесплатное.

«Все, что требуется от участниц, – это решимость масштабировать свой бизнес и сделать его более прибыльным с помощью самой актуальной информации от лидеров предпринимательства», – уточнили в центре «Мой бизнес».

В программе около 20 вебинаров от ведущих экспертов, групповые обсуждения с сертифицированными наставниками. Предпринимательницы не только получат новые прикладные знания о построении эффективных бизнес-моделей, маркетинговых трендах и т. п., но и проработают свои страхи, попадут в мощное поле реализованных экспертов и взаимоподдержки. Бизнес рассматривается на акселераторе со всех сторон, начиная от работы с финансами до искусства коммуникации и самопрезентации.

К финалу участницы акселератора будут обладать навыками и информацией, которые смогут использовать в будущем при общении с инвесторами. Финал программы и защита проектов 10 финалисток пройдет 28-30 сентября. Свои бизнес-проекты предпринимательницы представят экспертному компетентному жюри.

Финалистки будут отмечены сертификатами, победительница получит сопровождение наставника для себя и своего бизнеса.

Организаторами мероприятия выступают Общероссийская общественная организация «Женщины бизнеса», а также правительство Псковской области. Генеральный партнер – ПАО МТС. Со стороны региона проект поддерживается комитетом по экономическому развитию и инвестиционной политике, центром «Мой бизнес», Псковским агентством информации, комитетом по туризму.

Полная программа обучения уже доступна на официальном сайте проекта. Регистрация участниц обязательна. Зарегистрироваться можно до 7 августа включительно.

Поддержка предпринимательства осуществляется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».