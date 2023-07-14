Выставка о знаменитом укротителе открылась в Пскове

15:55, 14 июля 2023, ПАИ

Выставка, посвящённая творчеству первого русского укротителя, заслуженного артиста РСФСР Николая Гладильщикова, начала работу в Псковском музее-заповеднике сегодня, 14 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

Посетители смогут увидеть один из его многочисленных сценических костюмов, напоминающий былинного богатыря; изделия из металла, с помощью которых Гладильщиков демонстрировал свою силу; рекламные листки и афиши, которые дают представление о географии выступлений артиста со своими питомцами.

Также на выставке представлены почтовые карточки, именные конверты с изображением Гладильщикова и книги об искусстве укротителя диких зверей.

«Связи с родной землёй Николай Павлович не терял. Он неоднократно выступал в Пскове, а к 60-летию Леонида Алексеевича Творогова, филолога, краеведа, создателя древлехранилища Псковского музея, послал ему поздравительную телеграмму. Она также представлена в выставочном пространстве. Главная цель выставки – вспомнить и рассказать о талантливейшем человеке, мужественном укротителе, нашем земляке, патриоте Николае Павловиче Гладильщикове», – отметила старший научный сотрудник исторического отдела Елена Сухова.

Выставка работает по адресу: главное здание Псковского музея-заповедника (улица Некрасова, 7, фойе второго этажа). Вход свободный.