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Общество

Сотрудников нотариата наградили в Пскове

В честь 30-летия образования областной нотариальной палаты в Пскове прошло торжественное мероприятие, приуроченное к юбилейной дате. Поздравить нотариальное сообщество пришли представители региональной власти: заместитель губернатора Александр Серавин и вице-спикер областного Собрания депутатов Александр Братчиков. Также среди приглашённых гостей были руководители исполнительных органов, представители муниципальной власти и общественных организаций. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

С приветственным словом к коллегам обратилась президент нотариальной палаты Валентина Николаева. Нотариус отметила, что за прошедшие три десятилетия в регионе сформировалось квалифицированное нотариальное сообщество. «На сегодняшний день в Псковской области работают 43 нотариуса. Исполняют они свои обязанности ответственно, грамотно, с высокой квалификацией. Уверена, что нотариусы очень нужны и полезны обществу, потому что являются гарантом стабильности и законности гражданского оборота», – поблагодарила коллег за добросовестный труд и верность профессии Валентина Николаева.

Руководитель организации рассказала, что нотариальная палата ведёт активную просветительскую работу, занимается созданием архива, проводит бесплатные юридические консультации для особых категорий граждан, оказывает благотворительную помощь. Завершая выступление, Валентина Николаева с благодарностью вспомнила о ветеранах псковского нотариата. Ушедших из жизни нотариусов коллеги почтили минутой молчания.

  • Нотариальная палата Псковской области отмечает 30-летие
    Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
  • Нотариальная палата Псковской области отмечает 30-летие
    Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
  • Нотариальная палата Псковской области отмечает 30-летие
    Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
  • Нотариальная палата Псковской области отмечает 30-летие
    Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
  • Нотариальная палата Псковской области отмечает 30-летие
    Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
  • Нотариальная палата Псковской области отмечает 30-летие
    Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
  • Нотариальная палата Псковской области отмечает 30-летие
    Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
  • Нотариальная палата Псковской области отмечает 30-летие
    Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
  • Нотариальная палата Псковской области отмечает 30-летие
    Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
  • Нотариальная палата Псковской области отмечает 30-летие
    Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
  • Нотариальная палата Псковской области отмечает 30-летие
    Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
  • Нотариальная палата Псковской области отмечает 30-летие
    Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
  • Нотариальная палата Псковской области отмечает 30-летие
    Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

От правительства области нотариальное сообщество региона поздравил Александр Серавин. «За эти годы институт нотариусов прошёл большой путь становления и развития, выстроил эффективную систему работы в сфере гражданского правового поля. Нотариальная палата Псковской области объединила в своих рядах специалистов высокого уровня – вы сопровождаете важные решения, которые принимают люди, защищая их законные права и интересы, оказываете квалифицированную юридическую помощь», – дал высокую оценку деятельности нотариусов вице-губернатор и вручил представителям нотариального сообщества благодарственные письма правительства Псковской области.

От депутатского корпуса регионального парламента к коллективу нотариальной палаты обратился Александр Братчиков. «Нотариат позволяет субъектам гражданского оборота решать вопросы быстро, надёжно и при этом иметь правовые гарантии, что, безусловно, повышает доверие со стороны граждан и государства. Востребованность обществом нотариальных услуг выразилась в расширении полномочий нотариусов в различных сферах гражданского оборота», – зачитал вице-спикер приветственный адрес председателя Собрания Александра Котова.

Александр Братчиков подчеркнул, что псковские нотариусы достойно выполняют все возложенные на них функции, проявляя высочайшую профессиональную компетенцию и безупречные морально-этические качества. Трём нотариусам, отмеченным наградами законодательного органа, вице-спикер вручил почётную грамоту и благодарности Псковского областного Собрания депутатов.

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