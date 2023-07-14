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Общество

«Ростелеком» входит в топ-3 конвергентных операторов

Информационно-аналитическое агентство TelecomDaily представило результаты исследования рынка конвергентных телеком-услуг в России. Согласно оценкам экспертов, «Ростелеком» вошел в тройку крупнейших операторов, оказывающих одновременно услуги фиксированного доступа в интернет и мобильной связи. Также аналитики определили уровень удовлетворенности клиентов пакетными решениями. «Ростелеком» возглавил рейтинг среди операторов с большой клиентской базой, получив оценку пользователей в 8,35 балла по десятибалльной шкале.

Фото «Ростелеком»

Так, по данным ИАА TelecomDaily, свыше 63% респондентов пользуются пакетными услугами и 14% всех опрошенных добавляют в пакет домашний интернет и мобильную связь. При этом 17% пользователей конвергентных услуг выбирают «Ростелеком».

В качестве основного преимущества пакетных решений респонденты отмечают возможность оплачивать несколько услуг одним счетом со скидкой. Второй по популярности причиной подключать конвергент опрошенные называют управление всеми опциями через одно окно. Личный кабинет «Ростелекома» получил максимальные оценки — 92% пользователей отмечают его удобство.

Вместе с базовыми услугами — домашним интернетом и мобильной связью — 76% абонентов «Ростелекома» пользуются платным ТВ, 37% подключили цифровой видеосервис Wink. Этот онлайн-кинотеатр предлагает также в своих тарифах мобильный оператор Tele2: на видеосервис подписаны 30% клиентов компании. Среди дополнительных услуг респонденты чаще всего выбирают облачное видеонаблюдение и «Умный дом». Больше всего таких клиентов у «Ростелекома» — 15% и 13% пользователей соответственно, и это максимальная доля на рынке этого сегмента.

«Объединение цифровых услуг в одном пакете — устойчивый digital-тренд, который сегодня является базой тарифной линейки у большинства провайдеров. В свою очередь, запрос клиентов на получение сервисов в комплексе говорит об их рациональном подходе. Наши пользователи могут экономить до 69% при объединении опций в пакет, а также выбирать и настраивать самостоятельно его наполнение, опираясь на свои потребности. Мы отмечаем популярность не только пакетных тарифов, но и конвергентных. Так, каждый четвертый новый абонент добавляет к домашнему интернету услуги мобильной связи, а каждый пятый из них — оформляет сим-карты всей семье. Мы продолжаем расширять нашу тарифную линейку в ответ на запросы клиентов, дополняя ее новыми опциями», — отметил директор по продуктам и тарифам массового сегмента «Ростелекома» Алексей Демяненко.

Реклама. ПАО «Ростелеком».

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