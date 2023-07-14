27 учителей Псковской области получат премии за высокие достижения в работе
Итоги конкурса на звание лучших учителей региона в 2023 году, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, получивших общественное признание, подвели в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.
Лауреатами стали учитель начальных классов Псковского гуманитарного лицея Татьяна Храброва, преподаватель физической культуры Пыталовской средней школы имени А. А. Никонова Вера Федорова, учитель истории средней общеобразовательной школы № 18 имени Героя Советского Союза генерала армии В. Ф. Маргелова в Пскове Анна Тарасова и преподаватель истории Дедовичской средней школы № 2 Юлия Пахомова.
Все четверо победителей конкурса получат федеральную премию в размере 200 тысяч рублей.
По решению конкурсной комиссии ещё шесть педагогов отметят региональной премией в размере 100 тысяч рублей.
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Фото: Скриншот с сайта правительства Псковской области
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Фото: Скриншот с сайта правительства Псковской области
Дополнительно 17 учителей получат премии в размере 25 тысяч рублей.
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