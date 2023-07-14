27 учителей Псковской области получат премии за высокие достижения в работе

15:29, 14 июля 2023, ПАИ

Итоги конкурса на звание лучших учителей региона в 2023 году, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, получивших общественное признание, подвели в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Лауреатами стали учитель начальных классов Псковского гуманитарного лицея Татьяна Храброва, преподаватель физической культуры Пыталовской средней школы имени А. А. Никонова Вера Федорова, учитель истории средней общеобразовательной школы № 18 имени Героя Советского Союза генерала армии В. Ф. Маргелова в Пскове Анна Тарасова и преподаватель истории Дедовичской средней школы № 2 Юлия Пахомова.

Все четверо победителей конкурса получат федеральную премию в размере 200 тысяч рублей.

По решению конкурсной комиссии ещё шесть педагогов отметят региональной премией в размере 100 тысяч рублей.



Фото: Скриншот с сайта правительства Псковской области



Фото: Скриншот с сайта правительства Псковской области



Дополнительно 17 учителей получат премии в размере 25 тысяч рублей.