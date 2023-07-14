Опочанин в третий раз отправится в колонию за пьяное вождение

15:51, 14 июля 2023, ПАИ

Водитель-рецидивист из Опочки в третий раз отправится в колонию за вождение в нетрезвом виде. Об этом ПАИ сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

32-летний опочанин уже дважды был осуждён за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Ему назначались наказания в виде лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Однако это не остановило мужчину, и 8 марта 2023 года он, будучи пьяным, снова сел за руль. Вскоре мужчину остановил инспектор ДПС и отстранил от управления. Было проведено освидетельствование.

Приговором Опочецкого районного суда мужчину осудили по части 2 статьи 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения преступления, предусмотренного частями второй, четвертой или шестой статьи 264 УК РФ либо настоящей статьей).

В судебном заседании подсудимый согласился с предъявленным обвинением.

С учётом требований по совокупности приговоров и наличием отягощающих наказание обстоятельств (рецидив) опочанину назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год десять месяцев с отбыванием основного наказания в исправительной колонии строгого режима, а также с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на четыре года.

Приговор в законную силу пока не вступил.