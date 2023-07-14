Опочанин в третий раз отправится в колонию за пьяное вождение
Водитель-рецидивист из Опочки в третий раз отправится в колонию за вождение в нетрезвом виде. Об этом ПАИ сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.
32-летний опочанин уже дважды был осуждён за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Ему назначались наказания в виде лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.
Однако это не остановило мужчину, и 8 марта 2023 года он, будучи пьяным, снова сел за руль. Вскоре мужчину остановил инспектор ДПС и отстранил от управления. Было проведено освидетельствование.
Приговором Опочецкого районного суда мужчину осудили по части 2 статьи 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения преступления, предусмотренного частями второй, четвертой или шестой статьи 264 УК РФ либо настоящей статьей).
В судебном заседании подсудимый согласился с предъявленным обвинением.
С учётом требований по совокупности приговоров и наличием отягощающих наказание обстоятельств (рецидив) опочанину назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год десять месяцев с отбыванием основного наказания в исправительной колонии строгого режима, а также с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на четыре года.
Приговор в законную силу пока не вступил.
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