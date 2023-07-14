Первый, почта и гонка фотожаб. 121-й выпуск «Псковского телеграма» готовится к эфиру

17:04, 14 июля 2023, ПАИ

Губернатор Михаил Ведерников на этой неделе дал интервью «Первому Псковскому». Канал, кстати, расширил своё присутствие в региональном медиапространстве: программные врезки «Первого Псковского» появились в эфире ОТР. В Пскове подвели итоги ЕГЭ-марафона и теперь готовятся к 1 сентября. К чему готовится почта, неизвестно, но на неделе работа почтовиков снова оказалась в центре внимания. Тем временем в не очень далеком Вильнюсе на саммите НАТО Владимир Зеленский неудачно попал в объектив фотокамер – и оказалось, что для него это чуть ли не главный результат участия в шабаше альянса.

Об этом, а также о незадачливых коммунистах, неудавшемся пикнике с хамоном и пересадке чиновников на КамАЗы – в очередном выпуске ироничной программы «Псковский телеграм».

«Псковский телеграм» – видеопроект Псковского агентства информации об обсуждаемых в Телеграм-пространстве темах. Выпуски программы выходят каждую пятницу: в 18:00 на сайте Псковского агентства информации и в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте», в 18:30 – в эфире телеканала «Первый Псковский».