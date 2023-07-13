Забеги для детей и девушек пройдут в Пскове 12 августа

18:14, 14 июля 2023, ПАИ

Забеги для детей и девушек пройдут в Пскове 12 августа. Об этом сообщается в группе «PRO Sport» в соцсети «ВКонтакте».

Забег «Детинец» пройдёт среди детей в возрасте от 7 до 16 лет. На соревновании не проведут награждения победителей. Каждый участник получить медаль финишёра. Маршрут пройдёт по набережной реки Великой. Стартуют маленькие спортсмены в 15:00 от Власьевской башни и пробегут один километр. Для участия в соревнованиях стартовый взнос составит 500 рублей на одного ребёнка.

«Ольгинский забег» проведут среди женщин от 16 лет. «Дистанция пять километров по набережной и парку нашего города, медаль финишёра каждой участнице и выявление тройки сильнейших», – говорится в сообщении группы «PRO Sport» в соцсети «ВКонтакте». Чтобы принять участие в соревнованиях, необходимо внести стартовый взнос в размере 1000 рублей с человека.

Напомним, что 13 августа пройдёт псковский триатлон.