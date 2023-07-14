Ремонт дороги Порхов – Успенье планируют завершить в августе

16:59, 14 июля 2023, ПАИ

Ремонт автомобильной дороги Порхов – Успенье продолжается в Порховском и Дедовичском районах по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Об этом ПАИ сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Подрядная организация по контракту с Управлением автомобильных дорог Псковской области выполняет работы на четырёх участках общей протяженностью более 30 километров.

На участке с 14-го по 27-й километр специалисты завершили ремонт дорожного покрытия, уложили два слоя асфальта, сейчас ведутся работы по укреплению обочин.

На участке с 42-го по 49-й километр также завершён ремонт дорожного покрытия, ведётся асфальтирование заездных карманов, ремонт существующих автобусных остановок и посадочных площадок.

Ещё на двух участках с 53-го по 63-й километр завершены подготовительные работы, выполнен ремонт водопропускных труб и отфрезеровано изношенное дорожное покрытие. В завершение на всех участках краской и термопластиком будет нанесена дорожная разметка.

Автомобильная дорога Порхов – Успенье обеспечивает сообщение грузового и пассажирского транспорта, она проходит через Порховский, Дедовичский и Бежаницкий районы Псковской области, а также связывает федеральную трассу Р-56 и региональные маршруты.

Всего за два года благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» будет обновлено более 50 километров трассы. Стоимость контракта – около 845 миллионов рублей, средства выделены из областного бюджета.

Срок окончания всех работ намечен на август 2023 года.