В Пскове ограничат движение транспорта на улице Ипподромной

17:25, 14 июля 2023, ПАИ

Движение транспорта по одной полосе проезжей части улицы Ипподромной в районе дома № 80 при движении от улицы Герцена в сторону Загородного переулка будет закрыто с 17 по 21 июля с 8:30 до 18:00 в связи с проведением дорожных работ. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации Пскова.

Также с 24 по 28 июля движение транспорта закроют по одной полосе проезжей части улицы Ипподромной в районе дома № 80 при движении в обратном направлении от Загородного переулка в сторону улицы Герцена.

«Приносим извинения за доставленные неудобства, просим учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда», – говорится в сообщении.