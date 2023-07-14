Ограду Лазаревской церкви восстановят к празднованию 550-летия Псково-Печерского монастыря

17:32, 14 июля 2023, ПАИ

Продолжаются работы по реставрации и воссозданию кирпичной ограды Лазаревской церкви в Псково-Печерском монастыре. Об этом сообщается в телеграм-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове и Псковской области».

В ходе работ специалисты выполняют фотофиксацию разных этапов реставрации.

Фасады памятника архитектуры и ограда приобретут законченный вид к празднованию 550-летия монастыря.

Отметим, что Лазаревская церковь является объектом культурного наследия федерального значения. Историческую ограду воссоздают по проекту реставрации объекта культурного наследия федерального значения, согласованному в 2022 году.