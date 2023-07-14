Водитель в Великих Луках сломал позвоночник на рабочем месте
Сотрудник организации, которая зарегистрирована в Санкт-Петербурге, получил в Великих Луках травму на рабочем месте. Об этом ПАИ сообщили в Государственной инспекции труда в Псковской области.
41-летний водитель организации упал при взвешивании на весах автомобиля с сыпучими материалами. У мужчины диагностировали закрытый компрессионный перелом позвоночника.
Государственная инспекция труда проводит расследование несчастного случая.
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