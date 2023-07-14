Водитель в Великих Луках сломал позвоночник на рабочем месте

17:11, 14 июля 2023, ПАИ

Сотрудник организации, которая зарегистрирована в Санкт-Петербурге, получил в Великих Луках травму на рабочем месте. Об этом ПАИ сообщили в Государственной инспекции труда в Псковской области.

41-летний водитель организации упал при взвешивании на весах автомобиля с сыпучими материалами. У мужчины диагностировали закрытый компрессионный перелом позвоночника.

Государственная инспекция труда проводит расследование несчастного случая.