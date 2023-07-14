Фестиваль «Исаборг» стартует в Изборске 15 июля

18:09, 14 июля 2023, ПАИ

Фестиваль раннесредневековой культуры Руси и её соседей «Исаборг» стартует в Изборске 15 июля. На территории Труворова городища уже разместился исторический лагерь, сообщается в группе «Музей-заповедник «Изборск» в социальной сети «ВКонтакте»

На фестивале можно будет познакомиться с повседневной жизнью предков в военном историческом лагере, который традиционно развернется на Труворовом городище VII-VIII века. На фестивальных площадках также можно принять участие в различных мастер-классах, поиграть в подвижные игры и многое другое.



На фестиваль можно добраться собственным транспортом и рейсовыми автобусами «Псков-Изборск» № 207 и № 126, «Псков-Печоры».

Отмечается, что собственным транспортом лучше заезжать по улице Минской или по трассе 58К-333 с поворотом направо на улицу Печорскую после «Священного холма». Автомобиль можно оставить на бесплатной парковке на улице Минской (около дома на улице Псковской, 60).



«Если вы устали и хотите перекусить, приглашаем вас попить чаю с кренделем в сетоском абмаре. Если вы настроены более серьезно, приглашаем вас отобедать в музейной блинной!», - говорится в сообщении.



Программа фестиваля: