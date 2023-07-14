Фестиваль «Исаборг» стартует в Изборске 15 июля
Фестиваль раннесредневековой культуры Руси и её соседей «Исаборг» стартует в Изборске 15 июля. На территории Труворова городища уже разместился исторический лагерь, сообщается в группе «Музей-заповедник «Изборск» в социальной сети «ВКонтакте»
На фестивале можно будет познакомиться с повседневной жизнью предков в военном историческом лагере, который традиционно развернется на Труворовом городище VII-VIII века. На фестивальных площадках также можно принять участие в различных мастер-классах, поиграть в подвижные игры и многое другое.
На фестиваль можно добраться собственным транспортом и рейсовыми автобусами «Псков-Изборск» № 207 и № 126, «Псков-Печоры».
Отмечается, что собственным транспортом лучше заезжать по улице Минской или по трассе 58К-333 с поворотом направо на улицу Печорскую после «Священного холма». Автомобиль можно оставить на бесплатной парковке на улице Минской (около дома на улице Псковской, 60).
«Если вы устали и хотите перекусить, приглашаем вас попить чаю с кренделем в сетоском абмаре. Если вы настроены более серьезно, приглашаем вас отобедать в музейной блинной!», - говорится в сообщении.
Программа фестиваля:
- в 11:00 – открытие фестиваля. Выступление ансамбля «Алькантар»;
- с 11:00 до 12:30 – мастер-классы для зрителей и участников: земледелие, историческая кухня, обработка льна;
- в 11:00 – блеф-парад (Конкурс костюма «Обмани паспортиста»);
- в 11:00 – подвижные игры для зрителей и участников;
- в 13:00 – военная программа. Поединки;
- в 15:00 – женский конкурс для участниц – Карпатская эстафета;
- в 15:30 – колыбельный конкурс для участниц;
- с 16:00 до 17:00 – мастер-классы: прядение, изготовление «усатого» перстня, гончарное дело;
- в 16:00 – парикмахерский конкурс для участниц;
- в 17:00 – конкурс ткачества на дощечках для всех желающих;
- в 17:00 – начало кулинарного конкурса, раздача исходных продуктов.
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