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Общество

Фестиваль «Исаборг» стартует в Изборске 15 июля

Фестиваль раннесредневековой культуры Руси и её соседей «Исаборг» стартует в Изборске 15 июля. На территории Труворова городища уже разместился исторический лагерь, сообщается в группе «Музей-заповедник «Изборск» в социальной сети «ВКонтакте»

Фото: ПАИ

На фестивале можно будет познакомиться с повседневной жизнью предков в военном историческом лагере, который традиционно развернется на Труворовом городище VII-VIII века. На фестивальных площадках также можно принять участие в различных мастер-классах, поиграть в подвижные игры и многое другое.

На фестиваль можно добраться собственным транспортом и рейсовыми автобусами «Псков-Изборск» № 207 и № 126, «Псков-Печоры».

Отмечается, что собственным транспортом лучше заезжать по улице Минской или по трассе 58К-333 с поворотом направо на улицу Печорскую после «Священного холма». Автомобиль можно оставить на бесплатной парковке на улице Минской (около дома на улице Псковской, 60).

«Если вы устали и хотите перекусить, приглашаем вас попить чаю с кренделем в сетоском абмаре. Если вы настроены более серьезно, приглашаем вас отобедать в музейной блинной!», - говорится в сообщении.

Программа фестиваля:

 

  • в 11:00 – открытие фестиваля. Выступление ансамбля «Алькантар»;
  • с 11:00 до 12:30 – мастер-классы для зрителей и участников: земледелие, историческая кухня, обработка льна;
  • в 11:00 – блеф-парад (Конкурс костюма «Обмани паспортиста»);
  • в 11:00 – подвижные игры для зрителей и участников;
  • в 13:00 – военная программа. Поединки;
  • в 15:00 – женский конкурс для участниц – Карпатская эстафета;
  • в 15:30 – колыбельный конкурс для участниц;
  • с 16:00 до 17:00 – мастер-классы: прядение, изготовление «усатого» перстня, гончарное дело;
  • в 16:00 – парикмахерский конкурс для участниц;
  • в 17:00 – конкурс ткачества на дощечках для всех желающих;
  • в 17:00 – начало кулинарного конкурса, раздача исходных продуктов.
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