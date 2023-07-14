Туристский информационный центр планируют создать на Талабских островах
Туристский информационный центр планируют создать на Талабских островах. Об этом сообщила глава Псковского района Наталья Фёдорова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» после рабочей поездки на острова.
«Хотим создать туристский информационный центр. После модернизации парка катеров поток туристов и паломников на Талабы увеличился. Путешественникам нужно место, где бы они смогли получить всю необходимую информацию. Здание под нужды центра присмотрели, работаем», – отметила она.
Также на контроле находится ремонт ограждения воинского захоронения на острове Залита. Кроме того, глава осмотрела, как подрядчик справляется с выполнением муниципального контракта по борьбе с борщевиком. На постоянном контроле также остаётся вопрос вывоза ТКО.
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