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Общество

Туристский информационный центр планируют создать на Талабских островах

Туристский информационный центр планируют создать на Талабских островах. Об этом сообщила глава Псковского района Наталья Фёдорова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» после рабочей поездки на острова.

Фотографии со страницы Натальи Фёдоровой в соцсети «ВКонтакте»

«Хотим создать туристский информационный центр. После модернизации парка катеров поток туристов и паломников на Талабы увеличился. Путешественникам нужно место, где бы они смогли получить всю необходимую информацию. Здание под нужды центра присмотрели, работаем», – отметила она.

Также на контроле находится ремонт ограждения воинского захоронения на острове Залита. Кроме того, глава осмотрела, как подрядчик справляется с выполнением муниципального контракта по борьбе с борщевиком. На постоянном контроле также остаётся вопрос вывоза ТКО.

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