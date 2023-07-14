Туристский информационный центр планируют создать на Талабских островах

17:42, 14 июля 2023, ПАИ

Туристский информационный центр планируют создать на Талабских островах. Об этом сообщила глава Псковского района Наталья Фёдорова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» после рабочей поездки на острова.

«Хотим создать туристский информационный центр. После модернизации парка катеров поток туристов и паломников на Талабы увеличился. Путешественникам нужно место, где бы они смогли получить всю необходимую информацию. Здание под нужды центра присмотрели, работаем», – отметила она.

Также на контроле находится ремонт ограждения воинского захоронения на острове Залита. Кроме того, глава осмотрела, как подрядчик справляется с выполнением муниципального контракта по борьбе с борщевиком. На постоянном контроле также остаётся вопрос вывоза ТКО.