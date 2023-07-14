Велосипедист в Дно попал под колёса ВАЗА
Автомобиль ВАЗ-2110 и велосипед столкнулись около автовокзала на Советской площади в Дно, сообщает телеграм-канал «ПАИ Псковская сводка».
Со слов очевидцев, водитель автомобиля, не увидел велосипедиста, двигающегося по главной дороге, и наехал на него.
В результате произошедшего велосипедист пострадал, но отказался от госпитализации.
Также участники происшествия отказались от оформления ДТП.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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