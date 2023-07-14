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Происшествия

Велосипедист в Дно попал под колёса ВАЗА

Автомобиль ВАЗ-2110 и велосипед столкнулись около автовокзала на Советской площади в Дно, сообщает телеграм-канал «ПАИ Псковская сводка».

Со слов очевидцев, водитель автомобиля, не увидел велосипедиста, двигающегося по главной дороге, и наехал на него.  

 

В результате произошедшего велосипедист пострадал, но отказался от госпитализации.

Также участники происшествия отказались от оформления ДТП.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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