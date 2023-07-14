Велосипедист в Дно попал под колёса ВАЗА

18:29, 14 июля 2023, ПАИ

Автомобиль ВАЗ-2110 и велосипед столкнулись около автовокзала на Советской площади в Дно, сообщает телеграм-канал «ПАИ Псковская сводка».

Со слов очевидцев, водитель автомобиля, не увидел велосипедиста, двигающегося по главной дороге, и наехал на него.

В результате произошедшего велосипедист пострадал, но отказался от госпитализации.

Также участники происшествия отказались от оформления ДТП.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего выясняются.