Фестиваль водных фонариков пройдёт в Пскове 21 июля

18:52, 14 июля 2023, ПАИ

Фестиваль водных фонариков состоится в Пскове 21 июля. Мероприятие начнётся в Дендропарке в 21:00. Об этом сообщается в группе мероприятия в социальной сети «ВКонтакте».

«Всего один вечер тысячи фонариков желаний под романические мелодии исполнят самые сокровенные мечты. Арт-объектом фестиваля станет гигантская светящаяся Луна. Наступает время верить в чудеса!» – отмечается в сообщении.



Кульминация события – запуск фонариков на водную гладь. Организаторы рекомендуют: прежде чем опустить свой фонарик на воду, каждому гостю сначала нужно загадать желание – согласно легенде, фонарики обязательно воплотят его в жизнь.



Вход на мероприятие свободный.