Фестиваль водных фонариков пройдёт в Пскове 21 июля
Фестиваль водных фонариков состоится в Пскове 21 июля. Мероприятие начнётся в Дендропарке в 21:00. Об этом сообщается в группе мероприятия в социальной сети «ВКонтакте».
«Всего один вечер тысячи фонариков желаний под романические мелодии исполнят самые сокровенные мечты. Арт-объектом фестиваля станет гигантская светящаяся Луна. Наступает время верить в чудеса!» – отмечается в сообщении.
Кульминация события – запуск фонариков на водную гладь. Организаторы рекомендуют: прежде чем опустить свой фонарик на воду, каждому гостю сначала нужно загадать желание – согласно легенде, фонарики обязательно воплотят его в жизнь.
Вход на мероприятие свободный.
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