Игорь Иванов обратился в Правительство РФ с просьбой об изменении системы расчёта оплаты труда в сфере ЖКХ

20:17, 14 июля 2023, ПАИ

Председатель Псковского облсовпрофа и руководитель областной общественной организации Общероссийского Профсоюза работников жизнеобеспечения Игорь Иванов обратился в адрес председателя Правительства РФ Михаила Мишустина с просьбой об изменении системы государственного тарифного регулирования расходов на персонал ресурсоснабжающих организаций сферы ЖКХ. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе областного совета профсоюзов.

Там отметили, что несовершенство действующей методики планирования расходов ресурсоснабжающих организаций на оплату труда – одна из основных причин низкого уровня зарплаты работников отрасли, а также дефицита квалифицированных кадров.

Согласно действующей методике, при установлении тарифов на долгосрочный период, в состав планируемой валовой выручки включаются расходы на оплату труда, рассчитанные исходя из размера прогнозного индекса потребительских цен.

«Однако практика показывает, что реальной базой для расчёта фонда зарплаты на предприятиях ЖКХ является минимальный размер оплаты труда (МРОТ), установленный Правительством России», – подчеркнули в облсовпрофе. Поэтому в обращении предлагается в качестве базового показателя планирования расходов на персонал ввести минимальный размер оплаты труда (МРОТ), установленный Правительством РФ.

«Решение данного вопроса считаем принципиально важным для установления достойной оплаты труда в сфере жизнеобеспечения», – подчеркнул Игорь Иванов.