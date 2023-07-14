Псковичам объяснили, можно ли получать доплату к пенсии при наличии иждивенцев

21:45, 14 июля 2023, ПАИ

Можно ли получить доплату к пенсии, если на иждивении дети и близкие родственники, объяснила сенатор от Псковской области Елена Бибикова в своём телеграм-канале.

«Доплаты к пенсии могут получать пенсионеры, на иждивении которых находятся близкие родственники: дети до 18 лет или от 18 до 23 лет, если они получили инвалидность до совершеннолетия или учатся и не работают. К иждивенцам также могут быть отнесены братья, сёстры и внуки до 18 лет либо от 18 до 23 лет (если учатся и не работают), если у них нет других родственников трудоспособного возраста, которые по закону обязаны их содержать», – отметила Елена Бибикова.

Она подчеркнула, что обязательным условием назначения доплаты является факт отсутствия работы у иждивенцев.

Размер доплаты равен одной трети фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости.

«Учитывая, что с 1 января 2023 года размер фиксированной выплаты – 7567,33 рублей в месяц, соответственно надбавка на одного иждивенца – 2522,44 рублей, на двоих – 5044,88 рублей, на троих – 7567,33 рублей. Доплата устанавливается за каждого иждивенца, но не более чем на трёх человек», – заверила сенатор.

Елена Бибикова обратила внимание, что право на увеличение пенсии имеют оба родителя.

«Размер доплаты индексируется ежегодно, но, если пенсионер является работающим, надбавка на иждивенца не индексируется, как и сама фиксированная выплата. Установление доплаты носит заявительный характер, с заявлением необходимо обратиться в Социальный фонд РФ», – заключила сенатор.