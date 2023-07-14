Арт-экскурсия и «Смородиновый день»: что ждёт псковичей в «Михайловском» 15 июля
Участниками нескольких событий смогут стать гости Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» 15 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения.
Так, в музее-усадьбе «Михайловское» можно будет побывать на новой арт-экскурсии известного артиста театра и кино, актёра санкт-петербургского театра «Русская антреприза» имени А. Миронова, лауреата международного конкурса «Овация» Михаила Драгунова. Новая творческая работа актёра приурочена к годовщине освобождения Пушкинского Заповедника и Пушкиногорского района от фашистских захватчиков в 1944 году. Михаил Драгунов назвал её строками из стихотворения Семёна Гудзенко, поэта времён Великой Отечественной: «После марша и ночной атаки… Пушкина читали наизусть» (0+). Три сеанса экскурсии назначены на 11:00, 13:00 и 15:00.
Вторая большая тематическая программа – «Смородиновый день» в мемориальной усадьбе «Тригорское». В программу этого музейного праздника урожая включено литературно-музыкальное выступление доброхотов из Перми и организованные ими же «Ярмарка безделиц», «Смородиновые забавы» и другое. Как рассказали в службе музейных лесов и парков, пермские доброхоты в рамках праздника планируют передать в дар «Михайловскому» старинные сорта смородины, а заодно и все вырученные во время ярмарки средства – целевым назначением на рассаду и саженцы.
Включён в афишу «Смородинового дня» и концерт к 165-летию со дня рождения Марии Тенишевой – русской дворянки, общественной деятельницы, художницы, коллекционера, педагога и мецената. В программе вечера – романсы Михаила Глинки, Александра Варламова, Александра Даргомыжского, Антона Рубинштейна, Петра Чайковского, Леонида Ерёмина и других российских композиторов – как классиков, так и современных авторов. Подготовлен концерт музыкантами из северной столицы, уже не единожды выступавшими в Тригорском – Людмилой Трушталевской (фон Крюденер-Струве) – сопрано, и Леонидом Ерёминым – фортепиано. Начало вокального вечера в 18.00. Возрастная рекомендация для слушательской аудитории – 12+.
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