Арт-экскурсия и «Смородиновый день»: что ждёт псковичей в «Михайловском» 15 июля

23:27, 14 июля 2023, ПАИ

Участниками нескольких событий смогут стать гости Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» 15 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения.

Так, в музее-усадьбе «Михайловское» можно будет побывать на новой арт-экскурсии известного артиста театра и кино, актёра санкт-петербургского театра «Русская антреприза» имени А. Миронова, лауреата международного конкурса «Овация» Михаила Драгунова. Новая творческая работа актёра приурочена к годовщине освобождения Пушкинского Заповедника и Пушкиногорского района от фашистских захватчиков в 1944 году. Михаил Драгунов назвал её строками из стихотворения Семёна Гудзенко, поэта времён Великой Отечественной: «После марша и ночной атаки… Пушкина читали наизусть» (0+). Три сеанса экскурсии назначены на 11:00, 13:00 и 15:00.

Вторая большая тематическая программа – «Смородиновый день» в мемориальной усадьбе «Тригорское». В программу этого музейного праздника урожая включено литературно-музыкальное выступление доброхотов из Перми и организованные ими же «Ярмарка безделиц», «Смородиновые забавы» и другое. Как рассказали в службе музейных лесов и парков, пермские доброхоты в рамках праздника планируют передать в дар «Михайловскому» старинные сорта смородины, а заодно и все вырученные во время ярмарки средства – целевым назначением на рассаду и саженцы.