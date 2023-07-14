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Общество

Более 120 псковичей пострадало от укусов клещей

121 человек, в том числе 44 ребёнка, обратились в медицинские организации Псковской области по поводу укусов клещей с 6 по 12 июля. Об этом ПАИ сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Фото ПАИ

По состоянию на 12 июля в сравнении со среднемноголетними недельными данными с начала сезона по поводу присасывания клещей количество обращений (1641 человек) снизилось на 27,1 %, количество детей (454 человек) снизилось на 22,8 %.

За аналогичный период 2022 года количество обратившихся составило 1712 человек, в том числе 459 детей.

Больше всего случаев в Пскове (51). Следующим по количеству укусов идёт Псковский район (10 случаев). Шесть обращений зарегистрировали в Островском районе, пять – в Опочецком, Пустошкинском районах, четыре – в Невельском районе, Великих Луках, три – в Великолукском, Новоржевском, Печорском районах, два – в Бежаницком, Дновском, Куньинском, Плюсском, Пушкиногорском, один – в Гдовском, Дедовичском, Красногородском, Новосокольническом, Струго-Красненском муниципалитетах. Ноль случаев зафиксировано в Локнянском, Палкинском, Пыталовском, Усвятском районах.

В Пскове удаление клещей проводится в травматологическом пункте. Также в Пскове и Великих Луках открыты пункты по приёму и проведению исследований клещей на предмет их заражённости возбудителями клещевых инфекций.

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