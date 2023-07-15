Концерт в поддержку военнослужащих прошёл в Красногородске

09:14, 15 июля 2023, ПАИ

Большая концертно-патриотическая программа «Мы вместе: своих не бросаем» с участием артистов Пыталовского и Красногородского районных Домов культуры в поддержку солдат, находящихся в зоне СВО, прошла на валу посёлка Красногородска 13 июля, сообщает газета «Заря».

Средства, собранные с концерта в сумме 35 450 рублей, будут направлены в поддержку участников СВО.

Житель Пыталово Дмитрий Быстров исполнил стихотворения и песни, посвящённые военным, и рассказал о своих впечатлениях от поездок в зону СВО и общения с бойцами: «Их действительно воодушевляет ваша поддержка, им особенно дороги детские письма. Они перечитывают их в тяжёлые моменты и, без преувеличения, эта детская вера в них в письмах порой спасает им жизни и даёт дополнительные силы».

Со стихотворением поисковика Аркадия Сапожникова «Своим мы будем помогать» выступил командир Пыталовского поискового отряда «Поиск-97» Дмитрий Ершов. Современные песни и песни военных лет исполнили пыталовские артисты Алина Куценко, Ульяна Тхелидзе, дуэт «Кофе».