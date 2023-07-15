Выставка картин великолукского художника открылась в Мариуполе

09:48, 15 июля 2023, ПАИ

Выставка картин члена Союза художников России из Великих Лук Олега Александрова прошла в Мариуполе, сообщается в телеграм-канале главы Мариуполя Олега Моргунова.

Всего художник представил более 100 работ в разных жанрах.

«Среди картин художника – портреты Героев Великой Отечественной войны и Героев Донбасса. Эти люди отдали жизнь за Отечество, за свободу и процветание русского народа. Память о них, увековеченная Олегом Александровым, будет бережно храниться и передаваться новым поколениям», – добавил глава Мариуполя.