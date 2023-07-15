Выставка картин великолукского художника открылась в Мариуполе
Выставка картин члена Союза художников России из Великих Лук Олега Александрова прошла в Мариуполе, сообщается в телеграм-канале главы Мариуполя Олега Моргунова.
Всего художник представил более 100 работ в разных жанрах.
«Среди картин художника – портреты Героев Великой Отечественной войны и Героев Донбасса. Эти люди отдали жизнь за Отечество, за свободу и процветание русского народа. Память о них, увековеченная Олегом Александровым, будет бережно храниться и передаваться новым поколениям», – добавил глава Мариуполя.
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