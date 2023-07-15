Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Выставка картин великолукского художника открылась в Мариуполе

Выставка картин члена Союза художников России из Великих Лук Олега Александрова прошла в Мариуполе, сообщается в телеграм-канале главы Мариуполя Олега Моргунова.

Фото: телеграм-канал главы Мариуполя Олега Моргунова

Всего художник представил более 100 работ в разных жанрах.

«Среди картин художника – портреты Героев Великой Отечественной войны и Героев Донбасса. Эти люди отдали жизнь за Отечество, за свободу и процветание русского народа. Память о них, увековеченная Олегом Александровым, будет бережно храниться и передаваться новым поколениям», – добавил глава Мариуполя.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













15 июля 2023

Вечер балета пройдёт в Михайловском

15 июля 2023

Выставка картин великолукского художника открылась в Мариуполе

14 июля 2023

Арт-экскурсия и «Смородиновый день»: что ждёт псковичей в «Михайловском» 15 июля

14 июля 2023

Фестиваль «Исаборг» стартует в Изборске 15 июля

14 июля 2023

Ограду Лазаревской церкви восстановят к празднованию 550-летия Псково-Печерского монастыря

14 июля 2023

Вторая смена форума «Истоки» стартовала в Печорах

14 июля 2023

Стать свидетелями средневекового представления смогут завтра псковичи

14 июля 2023

Выставка о знаменитом укротителе открылась в Пскове


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...