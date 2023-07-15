В Бежаницком районе перезахоронили останки 10 красноармейцев

10:10, 15 июля 2023, ПАИ

Перезахоронение останков 10 солдат-красноармейцев, павших в годы Великой Отечественной войны, прошло в селе Кудеверь Бежаницкого района, сообщает газета «Сельская новь».

Все они были найдены в ходе раскопок поисковым отрядом «Томичи» в апреле 2023 года.

Со слов руководителя поискового отряда «Факел» Кудеверской школы Сергея Ясковца информацию о первом захоронении рассказал житель деревни Аксёново Николай Спиридонов. Узнал он о нём от своей бабушки. Могила находилась недалеко от деревни Подвишенье под кустом сирени. Кроме того, на месте захоронения была табличка «Здесь после боя зимой 43 года захоронены ? партизаны». Видимо местные жители не были до конца уверены кого предали земле и указали на это знаком вопроса.

Сомнение усилили и результаты раскопок, в ходе которых были найдены не три, как изначально считалось, а семь человек. По одному из предположений поисковиков это могли быть не партизаны, а разведгруппа из шести мужчин и одной женщины, которые чаще всего были радистками.

Во втором походе (в урочище Кебино) «Томичи» обнаружили троих красноармейцев. По одной из версий они могли быть бойцами 8-й гвардейской Панфиловской стрелковой дивизии, принимавшей участие в боях с фашистами с 21 февраля по 3 марта 1944 года.