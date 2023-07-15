Разметку мест постановки зондажей завершили на церкви Михаила Архангела с Городца в Пскове
Завершилась разметка мест постановки зондажей на фасадах церкви Михаила Архангела с Городца, сообщается в телеграм-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Псковской области».
Отметим, что всего поставлено 100 зондажей. Раскрытием штукатурных слоёв будут определены строительные периоды.
Церковь расположена на бывшей главной улице города и граничит с главной городской площадью. В зону ответственности АНО «Возрождение памятник вошёл в 2022 году. Были проведены противоаварийные работы.
Во время предпроектных обследований в 2023 году выявлены неизвестные ранее фундаменты со стороны алтарной части снаружи и зафиксированы в документах три каменные керамиды – уникальные произведения декоративно-прикладного искусства, встречающиеся только в Псковском регионе.
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