Разметку мест постановки зондажей завершили на церкви Михаила Архангела с Городца в Пскове

10:31, 15 июля 2023, ПАИ

Завершилась разметка мест постановки зондажей на фасадах церкви Михаила Архангела с Городца, сообщается в телеграм-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Псковской области».

Отметим, что всего поставлено 100 зондажей. Раскрытием штукатурных слоёв будут определены строительные периоды.

Церковь расположена на бывшей главной улице города и граничит с главной городской площадью. В зону ответственности АНО «Возрождение памятник вошёл в 2022 году. Были проведены противоаварийные работы.

Во время предпроектных обследований в 2023 году выявлены неизвестные ранее фундаменты со стороны алтарной части снаружи и зафиксированы в документах три каменные керамиды – уникальные произведения декоративно-прикладного искусства, встречающиеся только в Псковском регионе.