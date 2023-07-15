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Происшествия

Сразу несколько жителей Псковской области стали жертвами телефонных мошенников

Мошенники похитили около миллиона рублей у жителей Пскова, Великих Лук, Дно и Острова. Всем им предлагали либо сохранить, либо приумножить свои сбережения. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, нескольким жителям региона позвонили неизвестные злоумышленники, которые под предлогами якобы предотвращения незаконного оформления на собеседников кредита, возможности получения прибыли от инвестирования на брокерской интернет-платформе, а также оказания помощи родственникам после ДТП ввели их в заблуждение.

В итоге потерпевшие не досчитались в общей сложности около миллиона рублей, которые достались махинаторам. Все обстоятельства произошедшего сейчас выясняются в рамках возбуждённых уголовных дел.

Полиция напоминает жителям области, что во избежание подобных негативных ситуаций важно строго следовать элементарным требованиям безопасности.

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