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Происшествия

Двух нетрезвых водителей задержали инспекторы ДПС в Псковской области

В ряде районов области инспекторами ДПС выявлены нетрезвые водители, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение.

Двух нетрезвых водителей, которые уже были пойманы пьяными за рулём, выявили инспекторы ДПС в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Первый водитель был пойман в деревне Церковище Усвятского района. Утром 13 июля дорожные полицейские остановили для проверки автомобиль ВАЗ-2107. Выяснилось, что этой легковушкой управлял нетрезвый местный житель 1958 года рождения.

В тот же день в Порховском районе по дороге Великий Новгород – Псков на автомашине Peugeot ехал 31-летний житель города Порхова. Как оказалось, и он был «под градусом». Ещё одного нетрезвого водителя полицейские выявили в Красногородском районе. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

В этой связи необходимо помнить, что в настоящее время за управление транспортным средством в состоянии опьянения, невыполнение водителем законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения предусматривается административный штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение прав на срок до двух лет.

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