Полиция разыскивает пропавшего великолучанина

13:02, 15 июля 2023, ПАИ

Великолукская полиция разыскивает пропавшего в 2022 году мужчину 1984 года рождения. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Рост 170 сантиметров, нормального телосложения, волосы тёмно-русые, глаза серые.

Был одет в тёмно-синюю жилетку, чёрную толстовка с капюшоном, синие джинсы и кроссовки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Александра Лобанова, просят обратиться по телефонам: 8-906-223-11-28 – уголовный розыск, (8 81153) 5-27-94 -дежурная часть ОМВД России по городу Великие Луки.