Полиция разыскивает пропавшего великолучанина
Великолукская полиция разыскивает пропавшего в 2022 году мужчину 1984 года рождения. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Рост 170 сантиметров, нормального телосложения, волосы тёмно-русые, глаза серые.
Был одет в тёмно-синюю жилетку, чёрную толстовка с капюшоном, синие джинсы и кроссовки.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении Александра Лобанова, просят обратиться по телефонам: 8-906-223-11-28 – уголовный розыск, (8 81153) 5-27-94 -дежурная часть ОМВД России по городу Великие Луки.
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