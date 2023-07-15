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Спорт

Псковичи стали призёрами на кубке России по лёгкой атлетике

Псковичи Константин и Филипп Шабановы стали призёрами на кубке России по бегу на 110 метров с барьерами. Соревнования прошли в Жуковском в Московской области. Об этом сообщается на сайте Всероссийской федерации лёгкой атлетики.

Константин Шабанов показал результат 13,82 секунды и занял второе место. Филипп Шабанов занял третье место с результатом 13,88 секунды. Оба спортсмена стабильно шли по дистанции и после ошибки одного из фаворитов Артёма Макаренко имели шансы завоевать золотую медаль.

Но в самом конце забега нижегородец Анатолий Киселёв вырвался вперёд и занял первую строчку с результатом 13,80 секунд. Тренером псковских спортсменов является Георгий Шабанов

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