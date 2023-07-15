В Госдуме прокомментировали попытку покушения на Симоньян и Собчак

15:38, 15 июля 2023, ПАИ

Украина давно встала на путь государственного терроризма, заявил РИА Новости замруководителя фракции ЕР в ГД Евгений Ревенко, комментируя подготовку покушения на главреда медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргариту Симоньян и Ксению Собчак.

Ранее ФСБ и правоохранители сообщили о предотвращении подготовки убийства главреда медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргариты Симоньян украинскими спецслужбами. Ими также планировалось убийство Ксении Собчак.

«Украинское государство давно уже встало на путь терроризма, государственного терроризма», – сказал Евгений Ревенко.

По его словам, российских журналистов не запугать, и они продолжат говорить правду о том, что происходит на Украине.

«Я считаю, что международные организации, международные структуры должны осудить подобного рода вылазки и попытки совершения террористических и диверсионных актов на территории Российской Федерации», – добавил Евгений Ревенко.

Он отметил, что вся подобная деятельность должна быть наказана, а заказчики, которые известны, должны понести ответственность.

