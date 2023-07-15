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Соревнования по шахматам пройдут в Пскове 22 и 23 июля

Соревнования в честь Международного дня шахмат пройдут в Пскове в центре науки и спорта «Без предела» 22 и 23 июля. Об этом сообщается в группе «ШК UNLIM» в соцсети «ВКонтакте».

Всего на соревнованиях пройдёт шесть турниров, для каждого из которых установлен вступительный взнос. Турнир по шведским шахматам начнётся 22 июля в 11:00. К участию допустят команды из двух человек. Систему проведения определят организаторы в зависимости от количества участников. В это же время пройдёт турнир по шахматам-960, куда допустят всех желающих шахматистов.

Также на соревнованиях пройдут турниры по быстрым шахматам и блицу среди взрослых и детей. Участники детского турнира должны быть 2010 года рождения и моложе. Официальный рейтинг участника детского турнира по быстрым шахматам не превысит 1300 единиц.  

Отметим, что 70 % от вступительного взноса каждого участника направится в призовой фонд соревнований, который будет разделён между призёрами.

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