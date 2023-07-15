Россиянам объяснили, что делать при возгорании электросамоката
Загоревшийся при движении электросамоката литий-ионный аккумулятор лучше всего тушить водой, а заряжать батарею – в прохладном месте, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.
Ведомство отмечает, что в процессе эксплуатации электросамокатов повреждение литий-ионных аккумуляторов может привести к их возгоранию.
«Потушить такой огонь можно лишь одним способом – полностью погрузить батарею в воду», – говорится в сообщении в телеграм-канале министерства.
Спасатели также советуют постоянно контролировать процесс зарядки электросамоката.
«Лучше это делать в прохладном месте, отвод тепла поможет предупредить перегрев батареи», – уточняет МЧС РФ.
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