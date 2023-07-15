Россиянам объяснили, что делать при возгорании электросамоката

16:48, 15 июля 2023, ПАИ

Загоревшийся при движении электросамоката литий-ионный аккумулятор лучше всего тушить водой, а заряжать батарею – в прохладном месте, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

Ведомство отмечает, что в процессе эксплуатации электросамокатов повреждение литий-ионных аккумуляторов может привести к их возгоранию.

«Потушить такой огонь можно лишь одним способом – полностью погрузить батарею в воду», – говорится в сообщении в телеграм-канале министерства.

Спасатели также советуют постоянно контролировать процесс зарядки электросамоката.

«Лучше это делать в прохладном месте, отвод тепла поможет предупредить перегрев батареи», – уточняет МЧС РФ.

