Псковские газовики прошли обучение по оказанию первой медпомощи

17:16, 15 июля 2023, ПАИ

Специалисты «Газпром межрегионгаз Псков» и «Газпром газораспределение Псков» прошли обучение по оказанию первой медицинской помощи. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе «Газпром газораспределение Псков».

Мастер-класс проводили опытные преподаватели – сотрудники Псковского регионального отделения общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест».

Сотрудники проверили знания необходимых номеров телефонов, познакомились с алгоритмом действий при чрезвычайных ситуациях и ДТП, научились оказывать помощь пострадавшему, потерявшему сознание, помощь при сильном кровотечении и при непроходимости верхних дыхательных путей. Теоретический блок сопровождался отработкой полученных знаний на практике – на манекенах и в командах.

«Для работы газовиков необходимо постоянное совершенствование знаний, умений и навыков. В связи с изменяющимися нормами и требованиями проведённое занятие по грамотному оказанию помощи пострадавшим ещё до приезда медиков для наших специалистов очень актуально», – отметила заместитель генерального директора – главный инженер АО «Газпром газораспределение Псков» Ирина Александрова.