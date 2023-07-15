Жители Опочки бережно хранят память о событиях Великой Отечественной войны – Михаил Ведерников

17:55, 15 июля 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил от имени правительства региона жителей Опочки с годовщиной освобождения Опочецкого района. Текст поздравления глава региона опубликовал в своём телеграм-канале.

Он отметил, что на протяжении 80 лет жители бережно хранят память о тех событиях, чтят героев Великой Отечественной войны.

«Например, в Опочецком краеведческом музее хранится покорёженная пулей медаль «За отвагу». Она была найдена недалеко от деревни Рясино, где в годы войны проходила немецкая линия обороны «Рейер». Как установили поисковики, медаль принадлежала красноармейцу Иллариону Васильевичу Васильеву, который погиб в 1944 году», – написал Михаил Ведерников.