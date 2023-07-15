Фестиваль «Сенокосная пора» проходит в Палкинском районе

18:21, 15 июля 2023, ПАИ

Фестиваль деревенской культуры «Сенокосная пора» проходит в Палкинском районе сегодня, 15 июля. Об этом пишет газета «Льновод».

Главными событиями на фестивале стали соревнования косарей, сгребальщиков и ворошильщиков.

Также на мероприятии работают мастер-классы и ремесленные ряды, фотозоны и выставки.