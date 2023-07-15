Фестиваль «Сенокосная пора» проходит в Палкинском районе
Фестиваль деревенской культуры «Сенокосная пора» проходит в Палкинском районе сегодня, 15 июля. Об этом пишет газета «Льновод».
Главными событиями на фестивале стали соревнования косарей, сгребальщиков и ворошильщиков.
Также на мероприятии работают мастер-классы и ремесленные ряды, фотозоны и выставки.
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