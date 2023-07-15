Два человека пострадали в результате наезда автомобиля на дерево в Пскове

19:13, 15 июля 2023, ПАИ

Водитель автомобиля Volkswagen Passat не справился с управлением и допустил наезд на дерево на улице Советской Армии в Пскове. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка».

В результате ДТП пострадали 65-летняя женщина и 11-летний ребенок. Они госпитализированы в медучреждение. Водитель не пострадал.

На месте работают медицина катастроф, спасатели АСС, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.