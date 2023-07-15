Более 100 легкоатлетов приняли участие в забеге в честь 79-летия освобождения Пустошкинского района

20:05, 15 июля 2023, ПАИ

28-ой традиционный легкоатлетический пробег, посвящённый 79-й годовщине освобождения района от немецко-фашистских захватчиков, состоялся сегодня в Пустошке. Об этом сообщает газета «Вперёд».

Более 100 человек приняли в нём участие. Дистанции определялись по возрастным группам - два, пять и десять километров.

«Маленькие и большие участники старались изо всех сил, а судьи подсчитывали время», - говорится в сообщении издания.



