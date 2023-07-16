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Обращать внимание на насекомых советует народный календарь сегодня

Сегодня, 16 июля, по народному календарю наступил день Мокия и Марка, пишет calend.ru.

Во время гонений язычники их схватили и пытались заставить поклоняться идолам. Существует предание, что когда святых вели к жертвеннику, перед ними и их стражниками появился маленький ребёнок и стал мешать идти. За это язычники жестоко избили невинное дитя. Видя это, Мокий и Марк ещё больше укрепились в решении не поклоняться идолам. За это их казнили, обезглавив мечом.

Этот день считался на Руси несчастливым, поэтому советовали не начинать никаких новых дел и вообще проявлять во всём повышенную осторожность.

Ещё одно название этого праздника – Стожары. Так люди именовали скопление Плеяды в созвездии Тельца. Его появление на небе предвещало охотникам удачу, если же его видно не было – в лес не стоило и отправляться, всё равно вернёшься ни с чем.

На Руси вообще с почтением относились к звёздам, считая их ангелами, которые отворяют вечером окошки в своих светлых домиках, чтобы посмотреть, как люди живут на земле.

В деревнях в это время продолжался сенокос, но с этим делом нужно было торопиться: если не успеть до периода дождей – запасти достаточно корма на зиму не получится. В этот день часто случались грозы. «Мокий землю мочит, а Марк на стогу стоит», «Мокий поля орошает, а Марк сено убрать поспешает», – говорили люди.

Также на Мокия и Марка было принято собирать мак. Поэтому и сам праздник по созвучию с именами святых называли Маковым днём.

Обращали внимание на насекомых. Если комары и мошки вились кругами, это предвещало хорошую погоду на ближайшие семь суток.

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