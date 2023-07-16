Двое жителей Печор фиктивно зарегистрировали группу иностранцев

09:54, 16 июля 2023, ПАИ

В Печорском районе двое местных жителей осуществили фиктивную регистрацию группы иностранных граждан. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, в июле текущего года двое жителей города Печоры фиктивно зарегистрировали на территории Печорского района группу граждан Республики Узбекистан без фактического их пребывания по месту регистрации. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.

В связи с этим полиция напоминает жителям региона об ответственности, предусмотренной законодательством. Правонарушители наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до трёх лет, либо принудительными работами на срок до трёх лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трёх лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет или без такового.