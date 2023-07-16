Часозвон Большой звонницы воссоздали в Псково-Печерском монастыре
Архитектурный объём часозвона заново воссоздали в Псково-Печерском монастыре. Об этом сообщается в телеграм-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в г. Пскове».
Часозвон – это помещение колокольни, в котором находится механизм часов. В нём находился дежурный, управлявший звоном часов.
Во время работ были обнаружены старые детали часового механизма, которые хранились в помещении.
Конструкцию часозвона специалисты выполнили из дерева, заменили нижние венцы в местах разрушения. Помещение утеплено с использованием современных технологий.
Механизм часов находится в рабочем состоянии.
Полным ходом идут работы в нижних помещениях звонницы. С фасадов удалены все слои старой штукатурки, утверждён колер. В соответствии с историческим вариантом цвет наружных стен будет светлым.
Большая звонница – одно из крупнейших архитектурных сооружений подобного типа. Её возведение было начато в 1523 году на месте старой деревянной.
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