120 тысяч рублей потратили на ремонт колодцев в Дновском районе
Колодцы отремонтировали в трёх деревнях Дновского района. Об этом сообщает районная газета «Дновец».
Ремонт и чистка колодцев проведены в деревнях Должицы, Лукомо, Большое Юрково. Работы выполнял подрядчик, определённый в ходе аукциона, – ИП А. В. Свинолупов.
На эти работы было потрачено чуть больше 120 тысяч рублей из бюджета городского поселения «Дно».
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