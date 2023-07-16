120 тысяч рублей потратили на ремонт колодцев в Дновском районе

11:25, 16 июля 2023, ПАИ

Колодцы отремонтировали в трёх деревнях Дновского района. Об этом сообщает районная газета «Дновец».

Ремонт и чистка колодцев проведены в деревнях Должицы, Лукомо, Большое Юрково. Работы выполнял подрядчик, определённый в ходе аукциона, – ИП А. В. Свинолупов.

На эти работы было потрачено чуть больше 120 тысяч рублей из бюджета городского поселения «Дно».