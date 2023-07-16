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Политика

Начался приём документов для регистрации кандидатов на выборы губернатора Псковской области

Начался приём документов для регистрации кандидатов на выборы губернатора Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в избирательной комиссии региона.

Фото ПАИ

Кандидаты должны представить в избирательную комиссию Псковской области документы для регистрации до 18:00 по московскому времени 31 июля 2023 года.

Решение о регистрации кандидата либо мотивированное решение об отказе в его регистрации облизбирком должен принять не позднее чем через десять дней после дня приёма документов.

Напомним, для участия в избирательной кампании выдвинулось пять кандидатов:

Пётр Алексеенко, КПРФ;

Михаил Ведерников, «Единая Россия»;

Антон Минаков, ЛДПР;

Игорь Романов, «Партия Роста»;

Юрий Шокуров, «Родина».

Напомним, что выборы губернатора Псковской области пройдут 10 сентября 2023 года. Голосование на выборах в регионе будет трехднёвным – 8, 9 и 10 сентября. Также на выборах будет применяться дистанционное электронное голосование. Избирком утвердил решение о проведении ДЭГ на выборах губернатора Псковской области. Официально избирательная кампания стартовала 5 июня, а 4 июля завершился период выдвижения кандидатов на выборы губернатора региона. Также назначены выборы в органы местного самоуправления в восьми округах Псковской области.

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