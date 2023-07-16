Без вести пропавшего псковича разыскивает полиция

12:27, 16 июля 2023, ПАИ

Без вести пропавшего 31-летнего Андрея Петрова ищет псковская полиция. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Мужчина проживал в областном центре в доме на улице Новосёлов. По имеющимся данным, последний раз его видели на прибрежной территории вблизи спортивного комплекса «Электрон».

На вид ему около 30 лет, рост около 165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые, короткие.

Был одет в черную куртку фирмы «Найк», спортивные штаны и кроссовки черного цвета.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Андрея Петрова, просят обратиться по телефонам: 59-63-09, 8-952-214-48-97 в отдел разыскной работы УМВД России по городу Пскову или в дежурную часть по номеру 59-63-22.