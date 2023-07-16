Новые виды редких рыб появились в «Москвариуме»

14:20, 16 июля 2023, ПАИ

Пресноводная рыба-игла и шишколобая рыба-попугай появились в «Москвариуме» на ВДНХ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу выставки.

Пресноводная рыбу-иглу привезли в океанариум из Индонезии, а зеленую шишколобую рыбу-попугая – с острова Шри-Ланка.

«Первое время они находились на карантине под присмотром специалистов, а сейчас их могут увидеть все посетители аквариумного комплекса», – говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, рыба-попугай требует особой смешанной плотоядно-растительной диеты, а рыба-игла питается исключительно живым планктоном. В «Москвариуме» создали для них комфортные, максимально приближенные к естественной среде условия. Специалисты следят за рационом питания рыб и за качеством воды.

«Ранее в экспозиции можно было увидеть только морскую иглу, а пресноводная рыба-игла – новый вид, пополнивший список обитателей океанариума. У нее сильно вытянутое, цилиндрической формы тело и длинные приплюснутые челюсти с мелкими заостренными зубами. Ее ближайший родственник – морской конек», – уточнили в пресс-службе.

Взрослая особь рыбы-попугая достигает 1,3 метра в длину. Рыбы-попугаи – гермафродиты. Если вожак группы погибает, некоторые самки меняют свой пол.

«Водные обитатели «Москвариума» регулярно приносят потомство. Этой весной на свет появились сразу несколько скатов и белоперая акула, а ранее экспозицию пополнили кошачьи акулы, пинагоры, морские коньки, скаты моторо, медузы, кораллы нескольких видов и другие гидробионты», – добавили в пресс-службе ВДНХ.