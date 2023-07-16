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Общество

Инфосистема «Я – папа» может появиться на «Госуслугах»

В Госдуме предложили разработать систему комплексного информирования многодетных отцов и отцов-одиночек «Я – папа», которая будет размещена на «Госуслугах». Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на слова депутата Госдумы от фракции «Справедливая Россия – За правду» Дмитрия Кузнецова.

Он отметил, что в основном люди знают о льготах и выплатах многодетным матерям и матерям-одиночкам, но не знают, полагаются ли льготы многодетным отцам и отцам-одиночкам. В интернете содержится много источников с информацией о положенных многодетным отцам льготам. Однако часто эта информация недостоверная или устаревшая.

«Так, представляется целесообразным разработать и разместить на портале госуслуг специальный раздел «Я – папа», в котором будет содержаться полная информация обо всех имеющихся у многодетных отцов и отцов-одиночек льготах и мерах поддержки, положенных им на федеральном и региональном уровне. В том числе возможно предусмотреть дистанционное получение любой государственной услуги», – сообщил парламентарий.

Кроме того, добавил он, предлагается создать механизм персонализированной актуализации сведений в разделе «Я – папа». С его помощью будут направляться уведомления на «Госуслугах» об актуальных льготах и мерах поддержки, которые соответствуют возрасту и количеству детей многодетных отцов и отцов-одиночек.

«Полагаю, что реализация указанного предложения позволит оказать многодетным отцам и отцам-одиночкам ощутимую и реальную помощь в воспитании детей», – отметил Дмитрий Кузнецов.

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