Новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» выйдет в прямой эфир в понедельник

13:55, 16 июля 2023, ПАИ

Новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» выйдет в прямой эфир в понедельник, 17 июля, в 11:30.

С председателем комитета по здравоохранению Псковской области Мариной Гаращенко ведущие программы Надежда Назаренко и Александр Машкарин обсудят итоги визита в регион Министра здравоохранения России Михаила Мурашко.

О предстоящих Днях Псковской области в Витебске, о том, как Псков отпразднует 1120-летие и каким будет фестиваль «Наше море», который пройдет в Гдове ведущим расскажет председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева.

Смотрите новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» 17 июля в 11:30 на портале ПАИ, в эфире телеканала «Первый Псковский» и на наших страницах «ВКонтакте».