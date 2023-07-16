Соревнования по парковому волейболу пройдут в Островском районе
Соревнования по парковому волейболу пройдут в Островском районе на Гороховом озере 22 июля с 10:00. Об этом сообщается в группе «Пляжный волейбол в городе Псков» в соцсети «ВКонтакте».
В турнире может принять участие любой желающий. Систему проведения соревнований определят организаторы в зависимости от количества участников.
В состав каждой из команд войдут трое мужчин и одна женщина. Победители получат памятные грамоты и медали.
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