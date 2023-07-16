Соревнования по парковому волейболу пройдут в Островском районе

15:31, 16 июля 2023, ПАИ

Соревнования по парковому волейболу пройдут в Островском районе на Гороховом озере 22 июля с 10:00. Об этом сообщается в группе «Пляжный волейбол в городе Псков» в соцсети «ВКонтакте».

В турнире может принять участие любой желающий. Систему проведения соревнований определят организаторы в зависимости от количества участников.

В состав каждой из команд войдут трое мужчин и одна женщина. Победители получат памятные грамоты и медали.