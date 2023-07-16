О названии Кутузовского сквера рассказал псковичам Борис Елкин

16:24, 16 июля 2023, ПАИ

О происхождении названия Кутузовского сквера рассказал псковичам глава города Борис Елкин в своём телеграм-канале.

«Коммунальный, «Спартак», Калинина – ни одно из этих названий сада на пересечении улиц Некрасова и Ленина не прижилось. Сквер всегда называли Кутузовским, хотя к Кутузову он не имел никакого отношения», – отметил он.



Фото: Телеграм-канал Бориса Елкина



Фото: Телеграм-канал Бориса Елкина



Фото: Телеграм-канал Бориса Елкина



Фото: Телеграм-канал Бориса Елкина



Фото: Телеграм-канал Бориса Елкина









Сад был разбит в середине XIX века на пожертвования псковичей. Деньги сдавали «ревизору», представившемуся князем Голенищевым-Кутузовым. В честь него и появилось название. Через 35 лет выяснилось, что «князь» – залезший в долги корнет гусарского полка.

В 1997 году к 250-летию знаменитого генерал-фельдмаршала был открыт бронзовый бюст Михаилу Илларионовичу Голенищеву-Кутузову. И сквер, уже на вполне законных основаниях, стал Кутузовским.

«Когда-то здесь был ресторан и летняя сцена, каменная ограда с железной решеткой, проходили сельскохозяйственные выставки и спортивные соревнования», – рассказал Борис Елкин.