О названии Кутузовского сквера рассказал псковичам Борис Елкин
О происхождении названия Кутузовского сквера рассказал псковичам глава города Борис Елкин в своём телеграм-канале.
«Коммунальный, «Спартак», Калинина – ни одно из этих названий сада на пересечении улиц Некрасова и Ленина не прижилось. Сквер всегда называли Кутузовским, хотя к Кутузову он не имел никакого отношения», – отметил он.
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Фото: Телеграм-канал Бориса Елкина
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Фото: Телеграм-канал Бориса Елкина
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Фото: Телеграм-канал Бориса Елкина
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Фото: Телеграм-канал Бориса Елкина
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Фото: Телеграм-канал Бориса Елкина
Сад был разбит в середине XIX века на пожертвования псковичей. Деньги сдавали «ревизору», представившемуся князем Голенищевым-Кутузовым. В честь него и появилось название. Через 35 лет выяснилось, что «князь» – залезший в долги корнет гусарского полка.
В 1997 году к 250-летию знаменитого генерал-фельдмаршала был открыт бронзовый бюст Михаилу Илларионовичу Голенищеву-Кутузову. И сквер, уже на вполне законных основаниях, стал Кутузовским.
«Когда-то здесь был ресторан и летняя сцена, каменная ограда с железной решеткой, проходили сельскохозяйственные выставки и спортивные соревнования», – рассказал Борис Елкин.