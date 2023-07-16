Грозу и до +28 градусов прогнозируют в Псковской области 17 июля

18:41, 16 июля 2023, ПАИ

Переменная облачность ожидается на территории Псковской области 17 июля. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Ночью местами, днём в большинстве районов прогнозируют кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха по области ночью составит от +12 до +17 градусов, днём – от +23 до +28 градусов.

Будет дуть ветер западных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет ниже нормы.