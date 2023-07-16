ФК «Псков» сыграет последние игры первого круга ЮФЛ против вологодских футболистов

19:30, 16 июля 2023, ПАИ

Футбольный клуб «Псков» проведёт последние игры первого круга юношеской футбольной лиги против вологодских футболистов на стадионе «Машиностроитель» 17 июля. Об этом сообщается в группе «ЮФЛ Северо-Запад» в социальной сети «ВКонтакте».



Первыми выйдут на поле подопечные Сергея Степанова 2008 года рождения. Игра начнётся в 11:00. На данный момент псковская команда располагается на второй строчке в таблице и имеет в активе шесть побед, две ничьих и одно поражение.



В 13:30 начнётся игра ФК «Псков» 2007 года рождения. Завтрашняя встреча для главного тренера команды Германа Кравченко станет первой после отбытия трёхматчевой дисквалификации.



Последними сыграют подопечные Руслана Суродина и Игоря Сурина 2006 года рождения. Игра начнётся в 16:00. В последней игре футболисты показали лучший результат из всех трёх возрастов, разгромив петрозаводскую команду со счётом 4:0: «Конечно, в предыдущем туре отдали много сил, показали неплохую игру. В этот раз соперник имеет определённое преимущество, поскольку он не играл в прошедшем туре. Но я думаю, что наши ребята успеют восстановиться и приложат максимум сил, чтобы одержать победу в крайнем матче первого круга», – подчеркнул в беседе с корреспондентом ПАИ второй тренер ФК «Псков» 2006 года рождения Игорь Сурин.



Также Игорь Сурин поделился своими мыслями насчёт соперника из Вологды. «Что касается соперника, команда играющая. Мы её знаем хорошо, поскольку играли с ними в прошлом году. Она определённо занимает не своё место в турнирной таблице [последнее. – ПАИ], поэтому на это не надо обращать внимания. Легко нам точно не будет. По традиции настраиваемся только на победу. Будем рассчитывать на морально-волевые качества и характер наших ребят», – отметил он.